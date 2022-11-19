Ильхам Алиев позвонил Токаеву

Согласно сообщению, Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в деятельности на посту президента во имя развития и процветания Казахстана, в том числе в реализации реформ.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев выразил Ильхаму Алиеву признательность за внимание и поздравления, отмечается в сообщении.

В ходе беседы стороны отметили успешную реализацию договоренностей, достигнутых на последних официальных встречах. Токаев также пригласил Алиева посетить Казахстан с официальным визитом.

В ходе телефонного разговора президенты обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркивается в сообщении.