Военные Госпогранслужбы попали в аварию: есть жертвы новость дополнена
Военнослужащие Госпогранслужбы Азербайджана попали в ДТП в селе Шукюрбейли Джебраильского района, есть погибшие и раненые, сообщили в пресс-центре ГПС.
Согласно сообщению, грузовой автомобиль марки Shahman выехал на полосу движения, по которой двигался принадлежащий ГПС автомобиль УАЗ. В результате аварии несколько военнослужащих получили травмы. Их госпитализировали. Старший сержант Эльмир Аббасов, несмотря на усилия врачей, скончался.
Обследование и лечение других пострадавших продолжается.