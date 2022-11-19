Баку и Рим сверили часы по ряду вопросов

Согласно сообщению, Джейхун Байрамов поздравил итальянского коллегу с назначением на должность. Он отметил важность визитов на высшем и высоком уровнях, направленных на укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, сообщает азербайджанский МИД.

Была подчеркнута важность дальнейшего расширения существующих между двумя странами отношений, стратегического партнерства и политического диалога в рамках «Совместной декларации об укреплении многопланового стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией».

Говоря о сотрудничестве между двумя странами в сфере образования, Дж. Байрамов отметил значение Итальяно-азербайджанского университета, фундамент которого был заложен во время визита в Баку министра иностранных дел Италии. Было отмечено удовлетворение развитием сотрудничества в энергетической сфере, выражена готовность к организации в Баку очередного заседания Азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Глава МИД Азербайджана проинформировал о восстановительных и строительных работах, проводимых в постконфликтный период, процессе нормализации отношений с Арменией, выразил признательность Италии за поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Было отмечено, что Италия является одной из первых стран, принявших участие в восстановительно-строительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В то же время Антонио Таяни подчеркнул стратегический диалог и сотрудничество между Азербайджаном и Италией, отметил постоянную поддержку Италией мира и стабильности в регионе. По его словам, наряду с энергетикой, существуют широкие перспективы сотрудничества в сфере образования и культуры.

Стороны с удовлетворением отметили наличие эффективных связей сотрудничества между Азербайджаном и Италией в экономической сфере, сказав, в частности, что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан - одним из крупнейших поставщиков энергии в Италию. Была подчеркнута важность Южного газового коридора, и, в частности, TAP, в расширении сотрудничества в энергетической сфере.