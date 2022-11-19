Завершился первый этап тренингов Nar для лиц с ограничениями по здоровью
Завершен первый в этом году этап социального проекта «Школа обучения», организованного Nar с целью поддержки людей со слуховыми ограничениями.
Сертификаты были вручены 10 участникам, получившим профессиональные знания в области искусства маникюра в ходе трехмесячного обучения.
Основная цель проекта — профессионально подготовить молодых людей с нарушениями речи и слуха, поддержать их интеграцию в общество и финансовую свободу.
Говоря о важности проекта, Камран Гасанов - председатель общественного объединения «Помощь глухим», партнера проекта «Школа обучения», отметил: «Я горжусь тем, что выступаю партнером в этом проекте, потому что «Школа обучения» радикально меняет жизнь молодых со слуховыми ограничениями. Желаю успехов всем участникам, прошедшим обучение».
Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью Nar, подчеркнул, что упомянутый проект является началом нового этапа в жизни молодежи: «Знания, полученные на этом тренинге, дают участникам возможность самостоятельно работать, даже начать свой бизнес. Наша главная цель — помочь молодежи из этого сегмента обрести финансовую свободу».
Проект «Школа обучения» компании Nar стал победителем в номинации «Лучший проект КСО» на конкурсе IPRA Golden World Awards 2019 на престижном международном конкурсе Eventia. Ознакомиться с другими проектами, реализуемыми Nar в целях повышения социального благосостояния общества, можно на странице nar.az/projects.