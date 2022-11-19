Завершился первый этап тренингов Nar для лиц с ограничениями по здоровью

Завершен первый в этом году этап социального проекта «Школа обучения», организованного Nar с целью поддержки людей со слуховыми ограничениями.

Сертификаты были вручены 10 участникам, получившим профессиональные знания в области искусства маникюра в ходе трехмесячного обучения.