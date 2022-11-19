Израиль создал новейший дрон-камикадзе видео
Израильский концерн Elbit создал миниатюрный дрон Lanius. Это новейшее изделие в линейке так называемых дронов-камикадзе, оно предназначено для проведения операций в условиях боев в городской местности, уничтожения живой силы противника, обеспечения разведывательной информацией. Об этом сообщил израильский 9 канал.
Отмечается, что тактико-технические возможности дрона позволяют ему функционировать в закрытых или труднодоступных помещениях.
Дрон стал симбиозом гоночного мультикоптера и компьютера Jetson TX2 компании NVIDIA, обрабатывающего поступающие данные с помощью искусственного интеллекта. Lanius разгоняется до 72 километров в час, снабжен взрывчаткой мощностью до 140 граммов в тротиловом эквиваленте. Это примерно соответствует мощности осколочной гранаты.