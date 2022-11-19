Анкара обвинила западных союзников в попытке дестабилизации Турции

Западные союзники Анкары своей поддержкой террористов пытаются прямо и косвенно дестабилизировать Турцию, заявил глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Наши западные союзники должны тщательно и обстоятельно подумать об оказываемой ими поддержке. Они прямо или косвенно пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране. И их поддержка приводит к гибели ни в чем не повинных турок", - написал Алтун в соцсетях.

Фахреттин Алтун также назвал фарсом аргументы Запада о том, что поддержка одних террористических организаций для борьбы с другими имеет стратегические обоснования. "Их стратегические аргументы - это фарс. Так не борются с терроризмом. Вы не можете бороться с террористами руками других террористов. Это вы можете делать только [силами] альянса стран, которые привержены борьбе с терроризмом", - заявил он.