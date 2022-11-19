Леонид Швец, автор haqqin.az 19:27

О недавно скончавшемся бывшем президенте Украины Леониде Кравчуке ходил анекдот. Дескать, во время одного из саммитов международных лидеров те выходят на улицу к своим автомобилям, а там дождь. Организаторы предлагают всем гостям зонтики, все берут, а Кравчук отказывается: «Да не надо, я как-нибудь между капельками». Эта история должна была иллюстрировать исключительную политическую гибкость украинского лидера. Между тем гибкости Кравчука хватило лишь на то, чтобы объявить досрочные выборы в 1994 году и признать свое поражение на них. Его политическая карьера, таким образом, закончилась тогда, когда у многих постсоветских руководителей она даже не начиналась, что вряд ли может свидетельствовать о наличии у него каких-то исключительных политических качеств. Хотя на выработку привычки к смене власти у украинцев это, конечно, повлияло немалым образом.

Касым-Жомарт Токаев в известном смысле пошел по стопам Кравчука: он тоже объявил о досрочных выборах, а до того инициировал конституционные изменения, которые закрепляют регулярную смену первого лица у руля государства. На этом сходство бывшего украинского и нынешнего казахстанского президентов заканчиваются. Никакого риска проиграть президентские выборы у Токаева не было. О том же, что будет через семь лет, отведенные ему по новой Конституции, сейчас не может сказать никто. Тут и на год вперед трудно заглянуть. А вот анекдот про капельки к нынешнему руководителю Казахстана подойдет самым чудесным образом. Во-первых, перед Токаевым стоит незаурядная задача выстроить надежные механизмы власти, которые бы исключили повторение событий января, едва не закончившихся переворотом. В то же самое время он хочет отстроиться от системы, созданной Назарбаевым под Назарбаева, и от образа всевластного правителя, который ассоциируется с Назарбаевым. Иными словами, ему нужно пройти между капельками жесткого авторитаризма и безудержного демократизма. Второй, конечно, грозит ему в наименьшей степени, поскольку для него в Казахстане за все предыдущие годы никакой почвы создано не было, а вовсе даже наоборот. Как ослабить контроль за политической сферой и не получить неприятную «ответку»? Важно понимать также, что шанса на внешнюю помощь в кризисной внутренней ситуации у Токаева больше не будет. После нескольких ярких демаршей, которые позволил себе лидер Казахстана, демонстрируя свою независимость от Кремля, он больше не может рассчитывать, что в неприятный момент ему на помощь прилетят российские десантники. То есть, они запросто, если что, могут прилететь, но помогать будут уже кому-то другому. И надо бы вовремя понять, кто бы это мог быть.