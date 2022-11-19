Турецкие военные на страже безопасности мундиаля в Катаре

Подразделение радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС Турции играет активную роль в обеспечении безопасности чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, сообщает Anadolu.

Турецкие специалисты РХБЗ, дислоцированные на военной базе в Дохе, в круглосуточном режиме готовы к реагированию на все виды химической, биологической и ядерной угрозы. В распоряжении экспертов есть все необходимое оборудование, отработаны десятки сценариев реагирования на атаки в рамках турнира.

Для обеспечения безопасности на мундиале, помимо подразделения РХБЗ, Турция задействовала отечественный противолодочный корвет Burgazada, построенный в рамках проекта MILGEM, группу саперов PMKİ, подразделение спецгруппы по поиску бомб и борьбе с беспилотниками.