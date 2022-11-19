Ровшана Аскерова проверят после слов об армии России
Следственный комитет России проверит и даст правовую оценку высказываниям экс-игрока телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова о российской армии, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Бывшему знатоку может грозить уголовное дело о дискредитации ВС РФ.
«Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку высказываниям Ровшана Аскерова, озвученным в интервью украинскому Ютуб-каналу и направленным против Вооруженных сил России», — говорится в сообщении.
Напомним, в апреле этого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело «О реабилитации нацизма» в отношении Ровшана Аскерова. Отмечалось, что Аскеров опубликовал на своей странице в соцсетях «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова». В мае Аскеров был объявлен в розыск Министерством внутренних дел РФ.