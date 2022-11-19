Глава военной разведки Израиля предупреждает об агрессивных действиях Ирана в регионе

По мере усиления давления на Тегеран его реакция на различные события становится все более агрессивной. Иран – повсюду. Так сказал глава службы военной разведки Армии обороны Израиля (АМАН) генерал-майор Аарон Халива на конференции, проводимой Институтом исследований национальной безопасности (INSS).

"Я не уверен, что в мире хорошо понимают мощь, которой обладает Иран на глобальном уровне. Но, если в Лондоне готовятся к возможному удару Ирана, они знают, о чем говорят. США готовятся к иранскому террору", – заявил Халива.

Комментируя сотрудничество Москвы и Тегерана, глава военной разведки Израиля отметил, что от России Иран может требовать финансовую помощь, а также плату в виде разведданных и оружия.

Халива также предупредил, что в ближайшее время следует ожидать более агрессивных действий Ирана в регионе и мире.