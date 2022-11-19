Сотрудникам Минюста присвоено высшее звание распоряжение президента
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высшего специального звания государственного советника юстиции III класса сотрудникам Министерства юстиции Азербайджана.
Согласно распоряжению, высшие специальные звания присваиваются: Алиеву Шахину Магеррам оглу - ректору Академии юстиции Министерства юстиции Азербайджана; Мамедову Рахману Эльмаз оглу - начальнику Центра по работе с муниципалитетами Министерства юстиции Азербайджана.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!