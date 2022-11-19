Нефть обвалилась

Мировые цены на эталонные сорта нефти потеряли в цене более 5% на фоне возможного увеличения добычи сырья странами ОПЕК. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 21 ноября.

Согласно данным, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE Futures снизилась на $4,77 (-5,44%) – до $82,85 за баррель.

В свою очередь фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре на Нью-Йоркской товарной бирже обвалились на $4,33 (-5,41%) – до $75,78 за баррель.

Цены на нефть начали падать после публикации статьи в The Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия и другие страны-члены ОПЕК обсуждают увеличение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Издание отмечает, что это может помочь им преодолеть разногласия с администрацией президента США Джо Байдена и сохранить поток нефти на фоне попыток стран Запада сдержать нефтяную промышленность России. Решение может быть принято на встрече ОПЕК+ 4 декабря – за день до того, как ЕС введет эмбарго на российскую нефть.