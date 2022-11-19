Ученые назвали вес Земли

Вес Земли составляет шесть роннаграммов, то есть шесть с 27 нулями. Исследователи смогли обозначить это после того, как в Международной системе единиц появились новые метрические префиксы для известных единиц измерения, пишет Science Alert.

Ученые и представители правительств разных стран встретились на 27-й Генеральной конференции по мерам и весам, проходившей в Версальском дворце под Парижем, и подсчитали, что наша планета весит шесть роннаграммов.

Отмечается, что это цифра с 27 нулями после нее. При этом Юпитер тяжелее Земли. Его вес составляет два кеттаграмма, то есть, два с 30 нулями.

"Новые префиксы помогут удовлетворить растущую потребность в больших значениях на следующие примерно 25 лет", - заявили исследователи на конференции.