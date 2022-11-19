Советско-российская певица призвала «забирать» Харьков, Одессу, Николаев...

Известная в прошлом советская и российская певица армянского происхождения Ирина Отиева в интервью российским СМИ заявила, что война в Украине «закончится нескоро», и призвала «забирать» Харьков, Одессу, Николаев.

По слова Отиевой, «все будет у нас хорошо, главное, чтобы скорее там все закончилось. Это единственное, чего мне хочется».

Отиева рассказала, что «мысли об Украине у меня сейчас вечно в голове. Я за всем наблюдаю, смотрю программы по телевидению. И очень надеюсь, что скоро будет победа». На вопрос журналиста, когда, по ее мнению, эта «победа» будет, певица сказала, что «все закончится не скоро... Харьков нам надо забирать, Одессу надо забирать, Николаев. Я бы еще Днепропетровск забрала – тоже русский город, в принципе».