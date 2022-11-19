Новый беспилотный корабль NASA облетел Луну

Новый американский космический корабль Orion совершил облет Луны в рамках тестового полета. Об этом в 21 ноября сообщает космическое агентство NASA.

Люди могли наблюдать за процессом в прямом эфире, потому что трансляция велась с помощью камеры, установленной на одной из солнечных панелей корабля. Этот раз корабль был на дистанционном управлении, без пилотов. На борту находился манекен.

"В районе Обратной стороны Луны, которая не видна с Земли, в 07:44 по времени Восточного побережья США на корабле на две с половиной минуты был включен маршевый двигатель. Вслед за этим примерно через 13 минут Orion пролетел на высоте всего 130 км от поверхности естественного спутника Земли. В результате маневра корабль начал постепенно удаляться от Луны", - сказано в сообщении космического агентства.