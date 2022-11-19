Посла Швеции вызвали в МИД Турции

Посол Швеции в Анкаре Стаффан Херрстрем был вызван в понедельник в МИД Турции в связи с акцией сторонников террористической Рабочей партии Курдистана (PKK) в Стокгольме. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на диписточник.

Манифестация сторонников курдских террористов прошла ранее в шведской столице. По словам диписточника, они спроецировали на здание канцелярии турецкого посольства пропагандистские изображения, фотографии, символику PKK и оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В связи с этим МИД Турции запросил через посла власти Швеции провести расследование инцидента и найти причастных.

Ведомство также отметило, что после установления виновных "ждет от шведской стороны принятия необходимых мер в контексте обязательств трехстороннего меморандума" между Турцией, Швецией и Финляндией. Этот документ был подписан 28 июня, перед саммитом НАТО.