Для улучшения материально-технической базы залов для занятий дзюдо Федерация дзюдо Азербайджана выделит более 3 тысяч татами 50 залам в 30 городах и районах страны.

На сегодняшний день 37 залов уже обеспечены более чем 2 тысячами татами. Благодаря этому около 600 спортсменов смогут бесплатно заниматься дзюдо.

Федерация дзюдо Азербайджана активно занимается популяризацией этого вида спорта среди детей и молодежи, улучшением оснащения залов, их ремонтом, строительством новых.