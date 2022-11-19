Разведка США раскрыла детали соглашения России и Ирана по беспилотникам

Москва и Тегеран заключили соглашение о производстве ударных беспилотников на территории России с использованием иранских чертежей и компонентов, сообщает CNN со ссылкой на данные американской разведки.

По данным телеканала, решение о производстве дронов в РФ, а не передаче их Ираном, было принято после того, как стало известно о поставках БПЛА.

Согласно информации телеканала, соглашение было заключено в начале ноября, теперь Иран будет передавать России необходимые детали и схемы для производства боевых БПЛА. По словам источника, производство может начаться через несколько месяцев, речь идет о тысячах беспилотников.

Отмечается, что этот шаг, вероятно, вызовет значительный гнев со стороны Украины и ее западных союзников, включая США.