Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:30

Выведя из Херсона и с правого берега Днепра порядка 20-30 тысяч солдат, российская армия частично перебросила их на восточное и южное направления фронта. В результате, значительно усилилась интенсивность боев в Луганской и Донецкой областях. По последним данным, российская армия ведет тяжелые оборонительные бои в Луганской области, где пытается удержать стратегически важный город Сватово. В то же время, в Донецкой области ВСУ продолжают ожесточенное сопротивление вдоль линии обороны, которую армия России не может «вскрыть» уже девять месяцев.

Военные аналитики считают, что в преддверии приближающейся зимы обе стороны уходят от масштабных боевых действий, стараясь сберечь основные силы. Отмечается, что после освобождения Херсона из-за проливных дождей, затруднений с переброской тяжелой техники и перегруппировкой войск ВСУ замедлили наступательные действия. После того, как российской армии удалось обеспечить организованный отход боеспособных частей с правого берега Днепра на левый, украинская армия бросила основные силы для усиления ударов в районе Донецка. Аналитики отмечают, что после серии болезненных поражений Кремлю необходима хоть какая-та победа, которая позволила бы вывести российское общество из состояния тотального разочарования итогами «спецоперации». Но ВСУ, хоть и медленно, продолжают продвигаться в Луганской области, угрожая отбить у русских Сватово – один из крупных городов региона. Освобождение Херсона позволило Генштабу ВСУ направить в Сватово часть ударных бригад украинской армии. Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на отчет своей военной разведки, сообщает, что оборонительные сооружения российской армии в районе Сватово не являются непреодолимыми, поскольку их, как, впрочем, и другие участки фронта, защищают части, которые во многом укомплектованы плохо обученными мобилизованными. «Благодаря тому, что юго-западная линия фронта России стала лучше защищена вдоль восточного берега Днепра, район Сватово теперь, вероятно, является более наиболее уязвимым оперативным флангом российских войск», - отмечают в британской военной разведке. По их мнению, российское командование, скорее всего, будет рассматривать сохранение контроля над Сватово как политический приоритет, поскольку речь идет о достаточно большом городе. В отчете британской военной разведки указывается также, что как оборонная, так и наступательная возможности армии России по-прежнему ограничены из-за острой нехватки боеприпасов и квалифицированного персонала.

Что же касается Донецкой области, то наиболее ожесточенные бои здесь идут вокруг городов Бахмут, Угледар и Авдеевка. Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении заявил, что, хотя из-за ухудшения погодных условий интенсивность обстрелов со стороны российских войск упала, Донецкая область по-прежнему остается «горячей точкой». Российские военные корреспонденты и представители донецких сепаратистов сообщают, что украинская армия отступила из сел Водяное и Павловка, и что в настоящее время продолжаются бои за село Орловка. Российский военный корреспондент Андрей Руденко пишет, что если российской армии и донецкому «народному ополчению» удастся его захватить, то следующей целью станет осада Авдеевки. В противовес, украинские источники сообщают, что село Павловка находится в «зоне боев», и что у русских нет полного контроля над этим населенным пунктом. Институт изучения войны США (ISW) также подтверждает, что в данный момент в Донецкой и Луганской областях идут ожесточенные бои, практически, за каждый квадратный метр. Основная цель россиян – это город Бахмут, который им не удается захватить с момента вторжения в Украину. Если это удастся, то у них появится важный плацдарм для атаки на более крупные города Донецкой области – Краматорск и Славянск. Как известно, после вывода своих войск из-под Киева Кремль поставил перед армией задачу «полного освобождения» Донецкой и Луганской областей. Летом этого года российской армии ценой больших потерь удалось захватить на Луганщине Северодонецк и Лисичанск, но сейчас она, практически, топчется на месте в Донецкой области. Более того, украинская армия перешла в Луганской области в контрнаступление и сумела освободить не менее двенадцати населенных пунктов. На фоне напряженных боев на Донбассе все чаще высказывается экспертное мнение о том, что освобождение Херсона и правого берега Днепра создало для украинской армии возможность для нанесения внезапного удара в направлении Крымского полуострова.