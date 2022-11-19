Украинская армия медленно продвигается. Русские укрепляют оборону Крыма о развитии ситуации
Выведя из Херсона и с правого берега Днепра порядка 20-30 тысяч солдат, российская армия частично перебросила их на восточное и южное направления фронта. В результате, значительно усилилась интенсивность боев в Луганской и Донецкой областях. По последним данным, российская армия ведет тяжелые оборонительные бои в Луганской области, где пытается удержать стратегически важный город Сватово. В то же время, в Донецкой области ВСУ продолжают ожесточенное сопротивление вдоль линии обороны, которую армия России не может «вскрыть» уже девять месяцев.
Военные аналитики считают, что в преддверии приближающейся зимы обе стороны уходят от масштабных боевых действий, стараясь сберечь основные силы. Отмечается, что после освобождения Херсона из-за проливных дождей, затруднений с переброской тяжелой техники и перегруппировкой войск ВСУ замедлили наступательные действия. После того, как российской армии удалось обеспечить организованный отход боеспособных частей с правого берега Днепра на левый, украинская армия бросила основные силы для усиления ударов в районе Донецка.
Аналитики отмечают, что после серии болезненных поражений Кремлю необходима хоть какая-та победа, которая позволила бы вывести российское общество из состояния тотального разочарования итогами «спецоперации». Но ВСУ, хоть и медленно, продолжают продвигаться в Луганской области, угрожая отбить у русских Сватово – один из крупных городов региона. Освобождение Херсона позволило Генштабу ВСУ направить в Сватово часть ударных бригад украинской армии.
Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на отчет своей военной разведки, сообщает, что оборонительные сооружения российской армии в районе Сватово не являются непреодолимыми, поскольку их, как, впрочем, и другие участки фронта, защищают части, которые во многом укомплектованы плохо обученными мобилизованными.
«Благодаря тому, что юго-западная линия фронта России стала лучше защищена вдоль восточного берега Днепра, район Сватово теперь, вероятно, является более наиболее уязвимым оперативным флангом российских войск», - отмечают в британской военной разведке.
По их мнению, российское командование, скорее всего, будет рассматривать сохранение контроля над Сватово как политический приоритет, поскольку речь идет о достаточно большом городе.
В отчете британской военной разведки указывается также, что как оборонная, так и наступательная возможности армии России по-прежнему ограничены из-за острой нехватки боеприпасов и квалифицированного персонала.
Что же касается Донецкой области, то наиболее ожесточенные бои здесь идут вокруг городов Бахмут, Угледар и Авдеевка. Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении заявил, что, хотя из-за ухудшения погодных условий интенсивность обстрелов со стороны российских войск упала, Донецкая область по-прежнему остается «горячей точкой».
Российские военные корреспонденты и представители донецких сепаратистов сообщают, что украинская армия отступила из сел Водяное и Павловка, и что в настоящее время продолжаются бои за село Орловка. Российский военный корреспондент Андрей Руденко пишет, что если российской армии и донецкому «народному ополчению» удастся его захватить, то следующей целью станет осада Авдеевки.
В противовес, украинские источники сообщают, что село Павловка находится в «зоне боев», и что у русских нет полного контроля над этим населенным пунктом.
Институт изучения войны США (ISW) также подтверждает, что в данный момент в Донецкой и Луганской областях идут ожесточенные бои, практически, за каждый квадратный метр. Основная цель россиян – это город Бахмут, который им не удается захватить с момента вторжения в Украину. Если это удастся, то у них появится важный плацдарм для атаки на более крупные города Донецкой области – Краматорск и Славянск.
Как известно, после вывода своих войск из-под Киева Кремль поставил перед армией задачу «полного освобождения» Донецкой и Луганской областей. Летом этого года российской армии ценой больших потерь удалось захватить на Луганщине Северодонецк и Лисичанск, но сейчас она, практически, топчется на месте в Донецкой области. Более того, украинская армия перешла в Луганской области в контрнаступление и сумела освободить не менее двенадцати населенных пунктов.
На фоне напряженных боев на Донбассе все чаще высказывается экспертное мнение о том, что освобождение Херсона и правого берега Днепра создало для украинской армии возможность для нанесения внезапного удара в направлении Крымского полуострова.
Андрей Гурулёв, депутат Госдумы и генерал-лейтенант в отставке, заявил в беседе с корреспондентом портала URA.RU, что «надо быть готовыми ко всему, в том числе, и к серьезной обороне в Крыму».
«Насколько я знаю, в настоящий момент линии обороны укрепляются, - отметил Гурулёв. – Я думаю, наши военачальники эти варианты предусмотрели».
А вот член Совета Федерации РФ Виктор Бондарев уверен, что у Украины в данный момент нет ресурсов, необходимых для наступления на Крымский полуостров. По его мнению, западные помощники не станут прикладывать реальных усилий, чтобы оказать киевским властям помощь «в этой авантюре».
«У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров», - утверждает сенатор на своей странице в Telegram-канале.
Между тем, в Министерстве обороны Украины намекнули, что следующим направлением удара может стать именно Крым. В оборонном ведомстве иронично отреагировали на заявления некоторых западных политиков и госчиновников о наступлении паузы в боевых действиях в зимний период. В этой связи Министерство обороны опубликовало в своем Twitter-аккаунте пост, в котором, в частности, написано:
«Те, кто сейчас говорят о возможной «паузе в боевых действиях» из-за зимних морозов, скорее всего, никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма».