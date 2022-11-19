«Не могу и не хочу»: почему Зурабишвили не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили снова исключила помилование экс-главы грузинского государства Михаила Саакашвили, назвав ряд причин, но при этом заявила, что он не должен умереть в тюрьме.

«Процесс вынесения приговоров еще не окончен, его еще судят. По законодательству Грузии помилование может быть предоставлено только тогда, когда они (судебные процессы) все закончатся», — сказала Зурабишвили в интервью программе BBC , почему не может подписать акт о помиловании.

Но даже если бы это было возможно, сказала Зурабишвили, она бы все равно отказалась помиловать Саакашвили, потому что «это очень сильный поляризующий фактор». «Люди испытали на себе жизнь при его режиме… Практически нет ни одной семьи в Грузии, которая бы не испытала на себе, что значит иметь такой автократический режим», — заявила президент Грузии.

Одновременно она отметила, что «мы не хотим, чтобы бывший президент умер в тюрьме или получил непоправимый вред», и заявила, что он должен иметь возможность пройти дополнительное обследование.