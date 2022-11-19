Евросоюз предупредил: Сербия и Косово вот-вот вспыхнут

Европейский союз предупредил о возможной эскалации конфликта Сербии и Косово после того, как они не смогли прийти к соглашению по решению спора об автомобильных номерных знаках, используемых этническими сербами. Об этом сообщает Reuters.

«После многочасовых обсуждений… сегодня обе стороны не пришли к соглашению. Я думаю, что на сторонах обоих лидеров лежит важная ответственность за провал переговоров сегодня и за любую эскалацию и насилие, которые могут произойти на местах в последующие дни», — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в заявлении для журналистов.

Он также сказал, что Евросоюз выдвинул предложение, которое бы снизило напряженность. Оно было принято президентом Сербии Александром Вучичем, но не премьер-министром Косово Альбином Курти.