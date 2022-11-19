Евросоюз предупредил: Сербия и Косово вот-вот вспыхнут
Европейский союз предупредил о возможной эскалации конфликта Сербии и Косово после того, как они не смогли прийти к соглашению по решению спора об автомобильных номерных знаках, используемых этническими сербами. Об этом сообщает Reuters.
«После многочасовых обсуждений… сегодня обе стороны не пришли к соглашению. Я думаю, что на сторонах обоих лидеров лежит важная ответственность за провал переговоров сегодня и за любую эскалацию и насилие, которые могут произойти на местах в последующие дни», — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в заявлении для журналистов.
Он также сказал, что Евросоюз выдвинул предложение, которое бы снизило напряженность. Оно было принято президентом Сербии Александром Вучичем, но не премьер-министром Косово Альбином Курти.
Жозеп Боррель подчеркнул, что проинформирует государства-члены ЕС о «несоблюдении двумя странами своих международно-правовых обязательств» и предупредил, что, учитывая их приверженность вступлению в блок, они должны действовать соответствующим образом.
«Сербская сторона была полностью конструктивна, и мы принимали тексты, которые были изменены 10 раз, но албанская сторона ничего не хотела принимать, ни на секунду, они всегда добавляли то, что было явно невозможно», — сказал Александр Вучич журналистам.