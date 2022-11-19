В Турции поймали террориста PKK, готовящего теракт

Турецкие правоохранители в ходе операции в Шанлыурфе задержали террориста PKK, который готовил новый теракт. Он и его четыре предполагаемых сообщника получили приказ об организации взрыва из Сирии, сообщает TRT Haber.

Группы разведки и управления по борьбе с терроризмом Управления безопасности провинции Шанлыурфа установили, что боевик PKK из сирийского города Кобани пытался нелегально проникнуть в Турцию.

На допросе он признался, что является гражданином Сирии, а в Шанлыурфу его направили для организации нового теракта.

Вместе с боевиком задержали еще четырех человек. Трое из них были арестованы, потому что их связь с террористами была подтверждена.