Бренда Шаффер: Есть силы, которые не хотят мира между Азербайджаном и Арменией

Есть силы, которые не хотят достижения мира между Азербайджаном и Арменией, заявила Report профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер.

По ее словам, Зангилан играет стратегическую роль, географически находясь на пересечении транспортных маршрутов и коммуникаций между Азербайджаном, Россией, Ираном, Турцией и Арменией.

«Такие страны, как Азербайджан и Турция, понимают его важность и пытаются развивать здесь транспортную инфраструктуру, создавать коридоры, помогая разблокировке связей в регионе. С другой стороны, есть силы, которые хотят помешать этому процессу, развитию условий для торговли и использования имеющихся стратегических возможностей. Таким образом, существуют внешние силы, которые пытаются помешать миру между Арменией и Азербайджаном», - заявила Шаффер.

По мнению Б.Шаффер, самым важным принципом установления мира между двумя странами является обоюдное признание территориальной целостности друг друга.