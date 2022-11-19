Российские пропагандисты придумали Суровикину воевавшего с американцами отца

Сотрудник ВГТРК Александр Сладков написал в соцсетях, что якобы отец командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина «оказывается, сбил три американских самолета и погиб на Дальнем Востоке, уводя свой падающий самолет от жилых кварталов».

The Insider пишет, что в действительности погибший в 1966 году на Дальнем Востоке летчик-герой Владимир Суровикин не имеет никакого отношения к генералу Суровикину. Об этом рассказал правнук летчика Владимир Масич.

Владимир Суровикин действительно отвел самолет от жилых домов, но не успел катапультироваться. В честь него в Уссурийске установили памятную табличку. Однако его правнук сообщил, что у Владимира Суровикина не было сыновей, а была лишь дочь. «Проблема в том, что мы не знаем, кто такой Сергей Суровикин. Возможно, на Дальнем Востоке что-то напутали. У нас есть надежда, что это ошибка», — сказал Масич.

Сам Масич выступает против войны в Украине, отмечает издание.