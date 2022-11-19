Россия предупредила одобрившие «потолок цен» на нефть страны
Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые согласились ввести «ценовой потолок», сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Российские СМИ пишут, что, по словам Новака, Москва в таком случае перенаправит поставки нефти рыночно-ориентированным партнерам или будет сокращать добычу.
«Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи», — сказал Новак.