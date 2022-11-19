В Египте нашли сотни неизвестных мумий

Рядом с гробницей фараона Тутанхамона археологи нашли гробницу неизвестной царицы и сотни мумий, пишет Live Science.

Последние несколько лет археологи вели раскопки в Саккаре у Гизы примерно в 32 километрах к югу от Каира. Недавно они обнаружили сокровищницу гробов и мумий, которые, возможно, принадлежали некоторым из ближайших военачальников и советников фараона Тутанхамона (1323–1333 гг. до н. э.).

Рядом с этим местом археологи также исследовали пирамиду, принадлежавшую Тете, первому царю Шестой династии Египта. Они обнаружили "огромный известняковый саркофаг" вместе с "300 прекрасными гробами периода Нового царства". Обнаруженные мумии сохранились в хорошем состоянии даже спустя много веков. По словам экспертов, это означает, что в то время мумификация уже была на высоком уровне.