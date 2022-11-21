«На грани столкновений»: Вучич заявил о тяжелой ситуации в Косово

Спецназ полиции Косово был отправлен на населенный сербами север края, сообщил президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации по итогам переговоров с делегацией косовоалбанских властей в Брюсселе, сообщили зарубежные СМИ.

По словам президента Сербии, вечером в понедельник, 21 ноября, «все, что у них есть» из полицейского спецназа в Приштине, отправлено «в четыре разных места» на севере Косово.

Вучич утверждает, что Приштина планировала насильственные действия месяцами, а также назвал тяжелой ситуацию в Косове после провала переговоров в Брюсселе. По его словам, ситуация в крае «буквально на грани столкновений».