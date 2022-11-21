ЧМ по шахматам: Азербайджан занимает 2-е место

В Иерусалиме продолжается командный чемпионат мира по шахматам с участием 12 сборных, в том числе и Азербайджана.

Сегодня наша команда, победившая вчера сборные Узбекистана и США, играла с Индией и Польшей. Индийцам азербайджанские шахматисты уступили со счетом 1,5:2,5. Шахрияр Мамедъяров белыми фигурами уступил Сантошу Гуджрати Видиту. Остальные три партии завершились вничью.

В 4-м туре Азербайджан сыграл вничью с Польшей – 2:2. На этот раз проиграл уже Теймур Раджабов. Черными он уступил Радославу Войташеку. Вугар Асадли на четвертой доске обыграл Игоря Яника, а Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы сыграли вничью.

Перед заключительным 5-м туром группового турнира сборная Азербайджана с 5 очками занимает 2-е место, уступая лишь Узбекистану (6 очков). Израиль и Индия имеют по 4 очка, у Польши – 3 очка, у США – 2.

Завтра в последнем туре Азербайджан сыграет с Израилем, Узбекистан – с Польшей, США – с Индией.

Ничья гарантирует нашей команде выход в четвертьфинал, а поражение при определенных обстоятельствах может опустить Шахрияра Мамедъярова и Ко на 5-ю позицию и оставить за бортом плей-офф.

В группе «А» после 4 туров уверенно лидирует Китай, выигравший все четыре матча. По 5 очков у Франции и Украины, 4 очка у Испании, 2 – у Нидерландов, а у ЮАР очков нет.

Напомним, согласно регламенту чемпионата мира, контроль времени – 45 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. По итогам групповой стадии по четыре лучшие сборные выйдут в четвертьфинал.