Саудовская Аравия опровергает сообщение американской газеты

Cаудовская Аравия и страны ОПЕК+ не обсуждают возможное увеличение добычи нефти на 500 тыс. б/с. Напротив, королевство может пойти на еще большее сокращение в ближайшей перспективе, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман.

«Хорошо известно и не секрет, что ОПЕК+ не обсуждает никаких решений перед своими заседаниями. Текущее сокращение ОПЕК+ на 2 млн б/с продолжается до конца 2023 года, и, если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться», - заявил министр, его слова приводит агентство SPA.

По данным источников WSJ, решение об увеличении добычи нефти могут принять на заседании ОПЕК+ 4 декабря. Газета сообщала, что квоту на добычу планируют повысить на фоне наступающих холодов и увеличения спроса. Источники WSJ рассказали, что спрос на нефть может вырасти на 1,69 млн б/с, до 101,3 млн б/с в первом квартале 2023 года.

5 октября страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн б/с. Инициаторами этой меры стали Саудовская Аравия и Россия. США обвинили Саудовскую Аравию в согласовании энергетической политики с РФ. Источники New York Times сообщали, что Саудовская Аравия сорвала секретную сделку с США об увеличении добычи нефти до конца года.