В Иране арестовали известных актрис

Две известные иранские актрисы появились на публике с непокрытой головой в знак солидарности с протестующими против хиджабов, после чего были арестованы. BBC передает, что Хенгаме Газиани и Катайон Риахи – обладательницы многочисленных наград – были обвинены в сговоре и антиправительственных действиях.

Женщин задержали в воскресенье. Перед арестом Хенгаме Газиани написала в соцсетях: "Что бы ни случилось, знайте, что, как всегда, я буду на стороне народа Ирана. Возможно, это мой последний пост".

Газиани и Риахи – в числе известных иранских общественных деятелей, выразивших поддержку протестующим против властей.

Капитан сборной Ирана по футболу на чемпионате мира в Катаре Эхсан Хайсафи заявил в воскресенье: "Приходится признать, что обстановка у нас в стране скверная и люди несчастны". Глава Федерации бокса Ирана Хоссейн Соори сказал, что не вернется домой с турнира в Испании из-за подавления протестов у него на родине.

По данным правозащитников, с начала протестов в сентябре убиты около 400 демонстрантов и больше 16 тысяч человек арестованы. Пятерых демонстрантов иранские власти приговорили к смертной казни по обвинению во "вражде против Аллаха".