В Киеве рассказали о «самой горячей точке» на фронте
Самым горячим направлением на украинском фронте сейчас является Донецкая область, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, ее цитируют украинские СМИ.
«После того, как был освобожден Херсон, это стало довольно деморализующим фактором для российских бойцов и общества РФ, соответственно они ищут место приложения силы, чтобы были по крайней мере тактические новости, чтобы этот дух поднять. Они концентрируют свои усилия сейчас на востоке, и прежде всего самая горячая точка сейчас – это Донецкая область. Им мешает осуществлять атаки в том количестве, как они делали прошлую неделю, только плохая погода. Потому что во второй половине минувшей недели на донецком направлении ВСУ отражали сотни атак в день».