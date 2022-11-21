Украинская армия получила турецкие высокоточные ракеты

Украинская армия еще летом получила партию вооружения из Турции, в частности ракеты TRLG-230 и Sungur IIR, заявляют аналитики Oryx (нидерландский сайт, занимающийся анализом оборонной разведки и исследовательской группой в области ведения войны), которые следят за поставками вооружения в ВСУ от партнеров.

По данным аналитиков, Турция еще летом передала Украине партию ракет TLRG-230 и Sungur IIR, наземное оборудование РЭБ и оборудование для беспилотников Bayraktar TB2. Однако неизвестно, Украина это купила или получила бесплатно в качестве помощи.

Ракеты TLRG-230 – это разработка компании Roketsan типа "земля-земля". Ее дальность полета составляет 70 км, система наведения работает по лазерному лучу. Для наведения ракет используют беспилотник или наземную станцию подсветки.

Ракеты Sungur IIR – боеприпасы для украинских беспилотников Bayraktar TB2. IIR, технология, которая делает оружие более точным. В дальнейшем их планируют интегрировать на беспилотники Akıncı.