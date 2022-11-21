ВОЗ: жизни миллионов украинцев окажутся под угрозой

Из-за попыток России уничтожить энергетику Украины под угрозой этой зимой окажутся жизни миллионов украинцев, заявил региональный директор ВОЗ по Европе доктор Ханс Хенри Клюге, передает BBC.

"Половина инфраструктуры украинской энергетики повреждена или уничтожена. Это уже влияет на систему здравоохранения и на здоровье людей. Проще говоря, этой зимой перед людьми встанет вопрос выживания", - сказал на брифинге в Киеве Клюге.

По оценке ВОЗ, этой зимой еще два-три миллиона украинцев могут покинуть свои дома, как выразился доктор Клюге, "в поисках тепла и безопасности". Жителям страны в условиях отсутствия отопления и света больше обычного грозят, кроме прочего, инфекции дыхательных путей, ковид, грипп.

По словам Клюге, из-за российских ударов по украинской энергетике сотни больниц и других учреждений системы здравоохранения не могут нормально работать – нет или не хватает электричества и воды. Инкубаторы в роддомах, холодильники для хранения крови, аппаратура в палатах интенсивной терапии – все это работает на электричестве, напомнил Клюге.