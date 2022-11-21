Очередной успех азербайджанского киберспорта в Европе
На прошедшей неделе азербайджанская киберспортивная организация GMT Esports заняла 3-е место на чемпионате Франции по игровой дисциплине Valorant.
Турнир проходил в городе Лион, где встретились 64 команды. Призовой фонд турнира составил 15 тысяч евро. Октай Касимзаде, глава GMT Esport, назвал результат большой удачей: «Стать призером чемпионата Франции – это отличный результат для спорта страны. Киберспорт во Франции пошел по пути высокого развития. В настоящее время игра Valorant любима во всей Европе и считается высококонкурентной игрой. Получение приза на Открытом чемпионате Франции следует считать началом будущего успеха».