The Guardian: Россияне сжигали в Херсоне тела своих солдат

Во время оккупации Херсона российские военные выбрасывали тела своих погибших сослуживцев на местную свалку и сжигали их там, пишет The Guardian со ссылкой на местных жителей и рабочих.

По словам собеседников издания, летом российские военные сделали свалку запретной зоной и закрыли ее от посторонних глаз. Жители рассказали, что видели, как туда подъезжали российские открытые грузовики с черными мешками, которые выбрасывали и затем поджигали, из-за чего воздух наполнялся густым едким дымом и запахом горящей плоти.

Авторы статьи пишут, что независимая проверка утверждений местных жителей невозможна, а украинские власти заявили, что не могут сообщить, ведется ли расследование по этим заявлениям. Журналисты The Guardian посетили полигон, расположенный на северо-западной окраине города, через пять дней после освобождения Херсона и пообщались с сотрудниками полигона, а также с несколькими жителями города, которые подтвердили заявления, сделанные другими херсонцами летом.