Израиль сорвал покушение на иранских оппозиционеров в Лондоне израильские СМИ
Израиль передал британским спецслужбам информацию о теракте, который Иран планировал осуществить в Лондоне, сообщили в понедельник израильские СМИ.
Утверждается, что речь идет о готовившихся покушениях против журналистов иранского оппозиционного телеканала Iran International.
На прошлой неделе телеканал объявил, что двое его журналистов получили официальное предупреждение британских властей о том, что их жизни и жизни их родных угрожает опасность. У офиса телеканала в Лондоне дежурит вооруженная полиция.