Израиль сорвал покушение на иранских оппозиционеров в Лондоне израильские СМИ

Израиль передал британским спецслужбам информацию о теракте, который Иран планировал осуществить в Лондоне, сообщили в понедельник израильские СМИ. 

Утверждается, что речь идет о готовившихся покушениях против журналистов иранского оппозиционного телеканала Iran International.

На прошлой неделе телеканал объявил, что двое его журналистов получили официальное предупреждение британских властей о том, что их жизни и жизни их родных угрожает опасность. У офиса телеканала в Лондоне дежурит вооруженная полиция.