МАГАТЭ: Иран уже может создать не одну атомную бомбу
Иран уже располагает достаточным количеством обогащенного урана для создания «более чем одной» атомной бомбы, сказал в интервью американскому телеканалу CBS гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Однако, по словам главы МАГАТЭ, «точка невозврата» пока не пройдена.
Отвечая на вопрос журналиста, «насколько Иран близок к созданию ядерной бомбы», Гросси сказал: «При нынешнем уровне производства обогащенного урана Иран уже накопил достаточно, чтобы сделать больше одного устройства, если бы они этого хотели. Но у нас нет никакой информации, которая указывала бы на существование у Ирана программы создания ядерного оружия».
«Можно ли сказать, что мы достигли точки невозврата с Ираном? Не пора ли просто признать его ядерной державой?» - на этот вопрос глава МАГАТЭ ответил отрицательно: «Нет, до этой точки мы не дошли. Но надо работать, чтобы этого не случилось».