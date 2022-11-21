МАГАТЭ: Иран уже может создать не одну атомную бомбу

Отвечая на вопрос журналиста, «насколько Иран близок к созданию ядерной бомбы», Гросси сказал: «При нынешнем уровне производства обогащенного урана Иран уже накопил достаточно, чтобы сделать больше одного устройства, если бы они этого хотели. Но у нас нет никакой информации, которая указывала бы на существование у Ирана программы создания ядерного оружия».

«Можно ли сказать, что мы достигли точки невозврата с Ираном? Не пора ли просто признать его ядерной державой?» - на этот вопрос глава МАГАТЭ ответил отрицательно: «Нет, до этой точки мы не дошли. Но надо работать, чтобы этого не случилось».