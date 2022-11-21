Акар проинформировал Эрдогана о ходе операции в Сирии и Ираке

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, находящийся в Командном центре ВС Турции, проинформировал по телефону президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о военно-воздушной операции Pençe-Kılıç по ликвидации объектов террористов PKK на севере Сирии и Ирака. Об этом сообщило Anadolu.

В ходе разговора главе турецкого государства была предоставлена информация о пораженных с земли и воздуха объектах террористах, действиях турецких военных и нейтрализованных боевиках. По словам Акара, вооруженные силы Турции за два дня проведения операции нейтрализовали 184 террориста.

Наряду с главой Минобороны Турции в Командный центр прибыли начальник Генштаба Яшар Гюлер, командующий ВВС Атилла Гюлан и командующий ВМС адмирал Эрджюмент Татлыоглу.