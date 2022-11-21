Польскую армию назвали лучшей в Европе

Армия Польши, возможно, является «лучшей» в Европе, и она будет становиться только сильнее, пишет европейское издание газеты Politico.

В публикации отмечается, что Варшава в настоящее время создает войска, которые могут стать самыми мощными в Евросоюзе.

«Польша стала нашим важнейшим партнером в континентальной Европе», - приводит издание слова высокопоставленного чиновника армии США, который отметил роль Польши в поддержке Украины и укреплении обороны НАТО в странах Прибалтики.

Издание обратило внимание, что пока Германия продолжает обсуждать детали того, что она называет «стратегическим поворотным моментом», который был вызван вторжением РФ в Украину, Польша уже вкладывает значительные средства в свою оборону.