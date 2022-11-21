Лавров отправляется в Ереван
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник начинает двухдневный визит в Ереван, сообщают российские СМИ.
Согласно сообщению, глава МИД РФ примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Отметим, что президент РФ Владимир Путин 23 ноября посетит саммит ОДКБ, который пройдет в Армении. Планируется также отдельная встреча президента РФ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.