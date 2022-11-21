В Харькове взрывы, а на Запорожье движется колонна российской техники

Жители Харькова вечером 21 ноября слышали звуки взрывов в окрестностях города, сообщили украинские СМИ.

Пока непонятно, где именно находится эпицентр взрывов.

Кроме того, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что третья большая колонна российской техники движется в запорожском направлении, в частности, 25 танков, 15 КамАЗов с БК и живой силой, три БТР.

"То есть, началась переброска войск, прибывших из Херсона на запорожское направление. По городу транзитом тягачами движутся колонны военной техники и вооружения. Более 100 единиц отправились через Мариуполь. Большая переброска войск без железной дороги и Крымского моста продолжается", - пишет Андрющенко в соцсетях.