Как сообщает haqqin.az, на состоявшемся в понедельник, 21 ноября, заседании суда продолжился допрос свидетелей. Один из них, Шаиг Ахадов, заявил, что на его имя было открыто пять компаний, которые выиграли тендеры и построили 10 домов в Джалилабаде, Ленкорани и Лерике.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, обвиняемого в превышении служебных полномочий и присвоении 27 миллионов манатов бюджетных денег, во взяточничестве.

После допросили Эхтирама Ахмедова, сотрудника санатория «Волшебный Нафталан». По его словам, в санаторий в разное время выписывались путевки и определенная сумма с каждой из них направлялась в качестве отката начальнику отдела экономики Министерства труда и социальной защиты населения Шалале Джафаровой: «Руководителем санатория был Дилсуз Азизов, я ничего не решал. Он вручал мне деньги, а я их передавал Шалале Джафаровой. Всего передал около миллиона манатов».

Далее выступил Годжа Амирасланов, сын Эльшана Амирасланова, главы «Волшебного Нафталана». По словам свидетеля, он фактически выполнял обязанности отца. Согласно обвинительному заключению, всего на путевки было перечислено 3 миллиона манатов. Треть из них была возвращена в виде отката.

«Одна путёвка стоила порядка 600-700 манатов. За каждую из них возвращалось 150 манатов в качестве отката. Деньги мы передавали Шалале Джафаровой через Даяната Фараджева, завсектором отдела экономики министерства. Когда в очередной раз готовились передать 29 тысяч 509 манатов в качестве отката, узнали, что Салим Муслимов покинул свой пост. Эти деньги в итоге остались у нас», - сказал в своих показаниях свидетель.

В показаниях следствию свидетель Амирасланов заявил, что отдал Шалале Джафаровой из 499 тысяч манатов 125 тысяч, из 480 тысяч манатов – 120 тысяч, из 970 тысяч манатов – 240 тысяч, из 1 миллиона 300 тысяч манатов – 319 тысяч 500. В 2018 году из 500 тысяч манатов он передал 200 тысяч, а из 355 тысяч – 75 тысяч манатов.

Эльчин Агаев, сотрудник санатория в Кюрдамирском районе, рассказал, что за 4 года заплатил 204 тысячи манатов отката Даянату Фараджеву - также по вышеупомянутой схеме.

Ариф Мамедов, экс-инспектор Госфонда соцзащиты, допрошенный в суде, отрицал, что давал кому-либо взятки. При этом в ходе следствия он сообщал, что заплатил 3 500 манатов своему начальнику Анару Гулиеву. Мамедов пояснил, что деньги выдавались не в качестве взятки, а шли на организацию застолий для Гулиева и другие расходы.

Судебный процесс продолжится 28 ноября.