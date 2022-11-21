В Германии рассказали, как лично общаются Шольц и Путин

При личном общении канцлер ФРГ Олаф Шольц обращается к президенту России Владимиру Путину на «вы». Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кабинета министров ФРГ Штеффен Хеберштрайт.

«Федеральный канцлер с российским президентом не на «ты», а на «вы», - пояснил Хеберштрайт.

Он также отметил, что обращение на «ты», которое однажды использовал Шольц, призывая Путина вывести войска из Украины, было «риторической фигурой», чтобы «призвать его к этому». Представитель Кабмина подчеркнул, что это было требованием, которое канцлер повторял на протяжении «последних недель и месяцев».

Также журналисты поинтересовались, отчего Шольц, говоря о российском президенте в последнее время, использует только его фамилию, но не упоминает его государственный статус.

«Если вы это заметили, я не хочу вас переубеждать. Однако я бы не стал выносить никаких суждений в отношении титула Владимира Путина со стороны федерального правительства», - отметил Хеберштрайт.