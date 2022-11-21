В Германии рассказали, как лично общаются Шольц и Путин

«Федеральный канцлер с российским президентом не на «ты», а на «вы», - пояснил Хеберштрайт.

При личном общении канцлер ФРГ Олаф Шольц обращается к президенту России Владимиру Путину на «вы». Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кабинета министров ФРГ Штеффен Хеберштрайт.

Он также отметил, что обращение на «ты», которое однажды использовал Шольц, призывая Путина вывести войска из Украины, было «риторической фигурой», чтобы «призвать его к этому». Представитель Кабмина подчеркнул, что это было требованием, которое канцлер повторял на протяжении «последних недель и месяцев».

Также журналисты поинтересовались, отчего Шольц, говоря о российском президенте в последнее время, использует только его фамилию, но не упоминает его государственный статус.

«Если вы это заметили, я не хочу вас переубеждать. Однако я бы не стал выносить никаких суждений в отношении титула Владимира Путина со стороны федерального правительства», - отметил Хеберштрайт.