В Германии рассказали, как лично общаются Шольц и Путин
При личном общении канцлер ФРГ Олаф Шольц обращается к президенту России Владимиру Путину на «вы». Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кабинета министров ФРГ Штеффен Хеберштрайт.
«Федеральный канцлер с российским президентом не на «ты», а на «вы», - пояснил Хеберштрайт.
Он также отметил, что обращение на «ты», которое однажды использовал Шольц, призывая Путина вывести войска из Украины, было «риторической фигурой», чтобы «призвать его к этому». Представитель Кабмина подчеркнул, что это было требованием, которое канцлер повторял на протяжении «последних недель и месяцев».
Также журналисты поинтересовались, отчего Шольц, говоря о российском президенте в последнее время, использует только его фамилию, но не упоминает его государственный статус.
«Если вы это заметили, я не хочу вас переубеждать. Однако я бы не стал выносить никаких суждений в отношении титула Владимира Путина со стороны федерального правительства», - отметил Хеберштрайт.