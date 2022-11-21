Дэвид Саттер в интервью haqqin.az: «Москва утратила возможность сохранить под своим началом Крымский полуостров»

«Все дело в том, что Путин слишком много наобещал народу, - говорит Саттер. – Вначале он назвал войну «спецоперацией» и анонсировал быстрое взятие Киева. Потом объявил частичную мобилизацию (которая все еще не завершена), что категорически несовместимо с форматом спецоперации. Уже есть признаки того, что в России все расползается по швам.

«Сам факт освобождения Херсона доказывает, насколько пустопорожними и бессмысленными были слова и дела Кремля с самого начала вторжения России в Украину» , - сказал в интервью haqqin.az известный американский политолог и журналист Дэвид Саттер.

В разных регионах РФ начались массовые протесты женщин, требующих немедленного возвращения из Украины их мобилизованных сыновей и мужей. В Чувашии протестуют мобилизованные, в Свердловской области подожгли подготовленные для отправки на украинский фронт железнодорожные цистерны с горючим… Солгали, когда заявили, что войска из Херсона выводятся для того, чтобы сохранить жизни солдат. Мы прекрасно знаем, что власть в России никогда не щадила жизни своих граждан. Она просто боится реакции народа и, в частности, недовольства в армии».

По словам американского политолога, Путину следует больше всего опасаться не соучастника его преступлений Патрушева, не послушного Пригожина или собственной креатуры Кадырова. Российский президент должен опасаться недовольных его властью в армии и спецслужбах, которые могут потребовать от президента прекратить безумную войну в Украине.

«Можно быть уверенным в том, что такие люди в российских силовых структурах есть, - считает Дэвид Саттер. – Они могут потребовать прекращения войны из чисто прагматических соображений. И если Путин этого не сделает, эти люди начнут действовать».

По мнению политолога, деоккупация Крыма становится на фоне последних событий реальной перспективой.

«На мой взгляд, Москва утратила возможность сохранить под своим началом Крымский полуостров, - считает Дэвид Саттер. – Здравый смысл диктует США и ЕС обеспечивать ВСУ всем, что необходимо для победы. Это разумно с точки зрения коллективного Запада».

Говоря о поездке Патрушева в Тегеран, политолог отметил, получить оружие из Ирана Россия в принципе может, но куда сложнее ей будет решить проблему нехватки живой силы.

«У Москвы огромные потери личного состава, подавляющее большинство боеспособных частей были потеряны в начале войны, - говорит Саттер. – Понятно, что воевать за русских иранцы не станут ни при каких обстоятельствах. Да и поставка России оружия для Ирана – вовсе не союзническая помощь, а чистый бизнес».

Дэвид Саттер не исключает, что ситуация в РФ может привести к гражданской войне.

«В России складывается ситуация, при которой возможны любые сценарии, - говорит он. – Особенно, в условиях военного поражения. Окружение российского президента понимает, что может остаться у власти лишь до тех пор, пока Путин в Кремле. На мой взгляд, Путин будет продолжать войну до тех пор, пока не появится угроза лично его власти».

Саттер отметил, что смена политического режима в Москве, безусловно, приведет к изменению внешней политики России.