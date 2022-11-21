Пассажиров рейса Израиль – Турция экстренно высадили из самолета

Пассажирам рейса турецкой авиакомпании «Пегас», вылетающему в Стамбул вечером в понедельник, пришлось задержаться в аэропорту имени Бен Гуриона в Тель-Авиве.

Израильские СМИ пишут, что, когда пассажиры расселись по местам, обладателям iPhone стали приходить сообщения с устрашающими видеофрагментами. На одном из них мужчина стрелял из пистолета в самолете. На втором был показан мотоциклист в маске и надпись на арабском языке, гласившая "Арабы в самолете есть?"

Пассажиры сообщили о "плохих картинках" экипажу, там доложили в службу безопасности, было принято решение тут же очистить самолет от людей. Всех высадили, самолет тщательно обыскали. Злоумышленника быстро вычислили, поскольку он рассылал сообщения "эйрдропом". Эта технология Apple позволяет беспроводный обмен файлами между гаджетами данной фирмы, находящимися в непосредственной близости друг от друга. В рассылку сообщений включается и идентификатор отправителя. Поэтому сотрудники службы безопасности проверили все телефоны у пассажиров.

Злоумышленником оказался молодой араб с израильским гражданством. Вылет рейса был отложен почти на три часа.