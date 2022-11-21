У Исмаила нашли килограмм героина, но суд его оправдал

В январе этого года полиция провела операцию в доме Исмаила Фальченко, жителя бакинского поселка Говсан. В ходе обыска правоохранители нашли килограмм героина, и мужчину задержали. Однако суд не смог доказать вину Фальченко и оправдал его.

Дело 47-летнего Фальченко на днях рассмотрел Бакинский суд по тяжким преступлениям. Согласно материалам следствия, у мужчины при задержании нашли 5 пакетов с метамфетамином, килограмм героина и электронные весы.

На допросе в суде Фальченко не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Предыдущие показания, согласно которым он сознался в правонарушении, мужчина объяснил оказанным на него давлением и подчеркнул, что ничего не подписывал.