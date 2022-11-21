У Исмаила нашли килограмм героина, но суд его оправдал
В январе этого года полиция провела операцию в доме Исмаила Фальченко, жителя бакинского поселка Говсан. В ходе обыска правоохранители нашли килограмм героина, и мужчину задержали. Однако суд не смог доказать вину Фальченко и оправдал его.
Дело 47-летнего Фальченко на днях рассмотрел Бакинский суд по тяжким преступлениям. Согласно материалам следствия, у мужчины при задержании нашли 5 пакетов с метамфетамином, килограмм героина и электронные весы.
На допросе в суде Фальченко не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Предыдущие показания, согласно которым он сознался в правонарушении, мужчина объяснил оказанным на него давлением и подчеркнул, что ничего не подписывал.
Фальченко заявил, что правоохранители активно применяли физическое воздействие – в частности, его мать была вынуждена обратиться в больницу в связи с полученными при обыске дома травмами.
Подсудимый признался, что употреблял наркотики в малых количествах. Так, за несколько дней до задержания он купил 5 граммов опиума и частично употребил их. Отметим, что в день задержания в доме действительно был найден опиум. При этом от килограмма героина Фальченко решительно отказался, заявив, что наркотик ему «подкинули».
Показания, данные Фальченко в суде, были проанализированы и сопоставлены с материалами дела, а также с показаниями допрошенных свидетелей. В результате суд не признал принадлежность найденных наркотиков подсудимому. Фальченко был освобожден в зале суда. Жалоба мужчины на физическое давление, оказанное на него в отделении полиции, удовлетворена не была.