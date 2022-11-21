Ильгар Гусейнов, отдел экономики 03:21

Очередное сообщение The Wall Street Journal серьезно всколыхнуло глобальный нефтяной рынок. В нем отмечалось, что Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК обсуждают увеличение добычи, что может помочь преодолеть разногласия с администрацией президента США Джо Байдена и сохранить поток нефти на фоне новых попыток сдержать российскую нефтяную промышленность из-за военного конфликта в Украине. Приводилась даже подробность – обсуждается увеличение квот до 500 тыс. баррелей в сутки на встрече ОПЕК+ 4 декабря. Сообщение о возможности наращивания добычи оказало на глобальный нефтяной рынок эффект разорвавшейся бомбы. Цены на нефть потеряли порядка 5% на торгах. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures накануне вечером составила 83,55 доллара за баррель, что на 4,07 доллара или 4,65% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали в цене на 3,81 доллара или 4,76% – до 76,27 доллара за баррель.

Трудно сказать, что могло ожидать нефтяной рынок, если бы с опровержением сообщения The Wall Street Journal не выступил столь высокопоставленный представитель «виновника» сообщения – министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман. Он категорически заявил, что Саудовская Аравия не обсуждает с другими производителями увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, а напротив, не исключает в перспективе ее сокращения для балансировки спроса и предложения. То есть министр еще раз подтвердил многомесячное утверждение всех официальных лиц своей страны, а также представителей других участников ОПЕК+. Баланс между спросом и предложением – главная цель организации, нарушение этого баланса может привести к хаосу не только на мировом нефтяном рынке – это обвалит и без того скатывающуюся к рецессии мировую экономику. И это еще раз подчеркнул саудовский министр: хорошо известно и не секрет, что ОПЕК+ не обсуждает никаких решений перед своими заседаниями. Текущее сокращение ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки продолжается до конца 2023 года, и, если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, организация, в том числе и саудиты, всегда готовы вмешаться.