Кому нужна была «нефтяная утка»? горячая тема
Очередное сообщение The Wall Street Journal серьезно всколыхнуло глобальный нефтяной рынок. В нем отмечалось, что Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК обсуждают увеличение добычи, что может помочь преодолеть разногласия с администрацией президента США Джо Байдена и сохранить поток нефти на фоне новых попыток сдержать российскую нефтяную промышленность из-за военного конфликта в Украине. Приводилась даже подробность – обсуждается увеличение квот до 500 тыс. баррелей в сутки на встрече ОПЕК+ 4 декабря.
Сообщение о возможности наращивания добычи оказало на глобальный нефтяной рынок эффект разорвавшейся бомбы. Цены на нефть потеряли порядка 5% на торгах. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures накануне вечером составила 83,55 доллара за баррель, что на 4,07 доллара или 4,65% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали в цене на 3,81 доллара или 4,76% – до 76,27 доллара за баррель.
Трудно сказать, что могло ожидать нефтяной рынок, если бы с опровержением сообщения The Wall Street Journal не выступил столь высокопоставленный представитель «виновника» сообщения – министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман. Он категорически заявил, что Саудовская Аравия не обсуждает с другими производителями увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, а напротив, не исключает в перспективе ее сокращения для балансировки спроса и предложения.
То есть министр еще раз подтвердил многомесячное утверждение всех официальных лиц своей страны, а также представителей других участников ОПЕК+. Баланс между спросом и предложением – главная цель организации, нарушение этого баланса может привести к хаосу не только на мировом нефтяном рынке – это обвалит и без того скатывающуюся к рецессии мировую экономику.
И это еще раз подчеркнул саудовский министр: хорошо известно и не секрет, что ОПЕК+ не обсуждает никаких решений перед своими заседаниями. Текущее сокращение ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки продолжается до конца 2023 года, и, если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, организация, в том числе и саудиты, всегда готовы вмешаться.
Решение о снижении квоты с текущего месяца на 2 млн баррелей в сутки было принято на заседании ОПЕК+ 5 октября. Предполагалось, что в реальности снижение составит 1-1,1 млн баррелей в сутки, что должно было стать оптимальным объемом с учетом потенциального сокращения спроса на нефть.
Поэтому поверить в эту «утку» изначально было трудно. Просто экспертов, видимо, сбил с толку авторитет издания, сославшегося к тому же на свои достоверные источники. Но кому-то же ведь нужна была эта «утка», ускорившая темпы снижения цены на нефть до 5% – она впервые с 27 сентября опускалась ниже 83 долларов за баррель.
Источника «утки» вряд ли удастся установить, а негативная реакция рынка на эту новость скорее основана на спекуляциях о том, что Саудовская Аравия пытается угодить США после слабых результатов республиканцев на выборах. Но текущая негативная реакция должна быть краткосрочной, и рынок скорее всего должен готовиться к возвращению к более высоким ценам на нефть – по мнению некоторых экспертов, до 100 долларов и выше.
Что касается роста добычи, то он не исключен. Но только в случае сильного дефицита в зимние месяцы. В Европе из-за экстремально высоких цен на газ и ограничения российских поставок может вырасти использование дизтоплива для генерации электроэнергии. Но для ОПЕК+ переход газового кризиса на нефтяной рынок невыгоден в долгосрочной перспективе, так как запредельные цены разрушают спрос. Альянс, по его утверждению, гонится не просто за высокими ценами, которые весьма обманчивы и связаны обычно со спекулятивными факторами. Баланс на нефтяном рынке куда важнее. Значит, и очередная «утка» была запущена со спекулятивной целью.