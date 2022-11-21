Пентагон: Россия совершила массу преступлений в Украине

Есть множество свидетельств того, что российские войска совершают военные преступления в каждом регионе Украины, который находится под их контролем. Об этом заявила посол по особым поручениям по делам глобального уголовного правосудия Госдепартамента США Бет Ван Шаак, пишет CNN.

Посол уточнила, что к этим военным преступлениям относятся преднамеренные и неизбирательные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, жестокое обращение с гражданскими и военнопленными, попытки скрыть эти преступления, информацию о казнях, пытках и сексуальном насилии.

"Есть убедительные свидетельства о физическом и психологическом насилии, в том числе казни без суда в рамках операций, а также о насильственном перемещении и депортации, в том числе тысяч украинских детей, которые были похищены и насильно усыновлены семьями в России", - подчеркнула Бет Ван Шаак.

Посол также упомянула о созданной Россией "большой транснациональной инфраструктуре фильтрационных операций, которым подвергнуты тысячи граждан Украины".

Представитель Госдепа отметила, что Россию обвиняют и в преднамеренных ударах по энергосистемам Украины с целью оставить людей без электричества и тепла. Это действие, которое приравнивается к военному преступлению, подчеркнула Шаак.