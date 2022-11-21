Хуситы атаковали морской порт заминированными беспилотниками

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало в понедельник порт Ад-Дабба в южной провинции Хадрамаут, с помощью заминированных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил йеменский новостной портал Al Mashhad.

По данным портала, средства ПВО ВС Йемена перехватили и сбили несколько беспилотников, выпущенных хуситами по морской гавани. Один из летательных аппаратов попал в нефтеналивную платформу, нанесен материальный ущерб.

Телеканал Al Hadath указал, что это уже второе за месяц нападение хуситов на порт Ад-Дабба.