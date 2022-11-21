Армяне обстреляли Дашкесан, Товуз, Ходжавенд и Физули

21 ноября с 22:10 до 23:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлениях населенных пунктов Гюнешли Басаркечарского района и Чинарлы Товузгалинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Коханаби Товузского района, сообщили в Минобороны.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с 16:50 21 ноября до 01:05 22 ноября с перерывами подвергали обстрелу позиции нашей армии в Ходжавендском и Физулинском направлениях.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.